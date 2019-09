Xiaomi Mi 9 Pro 5G svelato ufficialmente

Xiaomi ha da poco presentato Mi 9 Pro 5G, nuova versione dell’apprezzata linea smartphone. Si tratta a tutti gli effetti di una versione riveduta e corretta dello smartphone, che presenta non pochi miglioramenti nell’ambito delle caratteristiche tecniche.

Al suo interno figura quindi un processore Snapdragon 855+, accoppiato con fino a 12GB di RAM. Oltre a ciò è presente un modem 5G di ottima fattura, un display OLED 1080p da 6.4 pollici ed una batteria da 4000mAh con ricarica rapida da 40W e carica inversa da 10W. Infine il comparto fotografico sembrerebbe essere il medesimo del modello base, con una principale da 48MP, un’ultrawide da 16MP ed una telephoto da 12MP.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G possiede diverse migliorie rispetto al modello base

Xiaomi Mi 9 Pro 5G sarà venduto a partire da 3,699 yuan (circa 520 dollari) per il modello base da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo smartphone giungerà prima in Cina, per poi essere diffuso globalmente.

Fonte: The Verge