Stardew Valley: il multiplayer è ora disponibile su PlayStation 4

Dopo la versione Nintendo Switch, ora Stardew Valley si aggiorna anche su PlayStation 4. Nelle scorse ore è stato infatti pubblicato il nuovo aggiornamento del titolo, ovvero il numero 1.3, che introduce tra le tante migliorie e alcuni fix per i bug anche l’atteso multiplayer.

Stardew Valley: la versione Xbox One dovrà attendere ancora un po’

Almeno al momento in cui scriviamo, la versione Xbox One del gioco non è stata ancora aggiornata con l’update 1.3. Questo significa dunque che i giocatori della console non possono mettere le mani sul multiplayer. Online viene riportato un problema nella certificazione dell’aggiornamento da parte della casa di Redmond, dunque non resta che attendere per scoprire quando sarà disponibile l’update. Anche i tempi, ovviamente, restano completamente sconosciuti a noi e sopratutto agli sviluppatori del gioco.