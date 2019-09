Afterparty: il trailer di lancio… in anticipo di un mese!

Nonostante manchi oltre un mese al lancio ufficiale, Night School Studio non perde tempo e pubblica il trailer di lancio di Afterparty. Il filmato è stato diffuso nel corso dell’ultimo State of Play di Sony, andato in onda nella serata italiana di ieri.

Afterparty: il trailer in anticipo di un mese

Il nuovo gioco degli sviluppatori di Oxenfree sarà disponibile solamente a partire da fine ottobre, come vi avevamo già comunicato negli scorsi giorni. Nonostante ciò però il trailer di lancio è già stato diffuso e ci permette di focalizzarci su Milo e Lola, protagonisti del plot messo in piedi dallo studio di sviluppo per il suo titolo. Vi lasciamo al filmato, disponibile subito qui in basso.