Fairy Tail: la storia principale durerà circa 30 ore

Gust e Koei Tecmo, rispettivamente sviluppatore e publisher di Fairy Tail, hanno svelato la durata della main quest del nuovo gioco di ruolo. Come riportato online, il titolo avrà una storia principale che sarà completabile in circa 30 ore, ma il mondo di gioco è davvero pieno di altri contenuti.

Fairy Tail: i primi contenuti svelati

Come abbiamo già detto poco sopra, il gioco offrirà circa 30 ore di storyline principale. Al di là della main quest, tuttavia, Gust ha lavorato per riempire il gioco di contenuti, a partire dalle storie secondarie dei personaggi, assegnandone una ad ogni membro del cast. Oltre alle side quest si aggiungono anche altri contenuti sbloccabili, come costumi, magie e un sistema di friendship tra i vari personaggi. Il picco di ore per arrivare al 100%, tuttavia, non è ancora stato svelato né da publisher e sviluppatore. ne sapremo di più a ottobre, quando Koei Tecmo e Guts riveleranno di più sul titolo.

