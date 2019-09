Destiny 2: il pre-load su Steam è ora disponibile

Dopo diversi mesi di attesa, finalmente ci siamo. Bungie è infatti pronta a lanciare Destiny 2 anche su Steam e nelle scorse ore proprio per la piattaforma Valve è stato dato il via al pre-load del gioco: prenotandolo ora, dunque, sarà possibile iniziare a scaricare i file del titolo per iniziare a giocare una volta sbloccato.

Destiny 2: ecco quanto spazio è necessario su Hard Disk

Per giocare al gioco Bungie saranno necessari più o meno 79GB. La versione è la New Light, ed è ovviamente senza day one patch, che sarà resa disponibile proprio al lancio del gioco. Oltre al pre-load del titolo, Bungie ha anche pubblicato il trailer di lancio della nuova espansione: lo trovate semplicemente visitando questo indirizzo.

