Star Wars Jedi Fallen Order: il nuovo trailer arriva domani

Nella giornata odierna, Respawn Entertainment ha annunciato l’arrivo di un nuovo trailer per Star Wars Jedi Fallen Order. Il filmato, come intuibile dalla notizia, sarà lanciato solamente nella giornata di domani, in occasione del pre-Triple Force Friday, ovvero il Venerdì della Forza, organizzato da Disney.

Star Wars Jedi Fallen Order: quando sarà pubblicato il nuovo trailer?

Il nuovo footage del gioco di casa Respawn Entertainment sarà mostrato durante il live stream. Lo show comincerà alle ore 20:00 italiane e considerando la grande quantità di novità in arrivo per il nuovo film e la nuova serie TV è davvero difficile sapere quale slot dello streaming è stato riservato all’avventura ambientata nell’universo del franchise creato da George Lucas. Ovviamente non appena ci saranno novità in merito le troverete riportate qui su GamesVillage.

