Dragon Ball FighterZ: un nuovo filmato per Gogeta Super Saiyan Blue

L’altro ieri vi avevamo mostrato un filmato di gameplay che per tre minuti mostrava in azione Gogeta Super Saiyan Blue in Dragon Ball FighterZ. Poco fa Bandai Namco ha pubblicato un nuovo filmato, più breve, sul prossimo personaggio in arrivo nel roster. Il nuovo guerriero sarà disponibile da domani 26 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Dragon Ball FighterZ: Gogeta continua a scaldarsi

Oltre a Gogeta Super Saiyan Blue, nel filmato viene mostrata la campagna free trial che permetterà di giocare, per un tempo limitato, con i personaggi acquistabili tramite DLC. Si parte con Goku e Vegeta il 12 ottobre. Ricordiamo che Gogeta fa parte del Fighterz Pass 2, da cui uscirà più avanti Broly.