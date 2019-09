Ghost Recon Breakpoint: ecco il trailer per l’open beta che inizia domani

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dei giorni in cui sarà disponibile l’open beta di Ghost Recon Breakpoint e dei suoi contenuti. Da domani 26 settembre e per quattro giorni fino al 29 sarà infatti possibile testare il nuovo titolo della serie sparatutto. Qualche ora fa Ubisoft ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ghost Recon Breakpoint: open beta 26-29 settembre

Al momento è possibile pre-scaricare la beta in attesa dell’apertura di domani, quando sarà possibile esplorare sei provincie, fare nuove missioni storia (5 missioni principali, missioni Auroe e missioni fazioni quotidiane) e testare per la prima volta la modalità PvP Ghost War. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.