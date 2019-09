Riot Games darà il via ad una nuova lega

Riot Games ha annunciato che sta combinando la League Master Series (LMS) e il League of Legends Southeast Asia Tour (LST) per lanciare una nuova lega a 10 squadre nel 2020: la Pacific League Championship Series (PCS).

Secondo un comunicato, Garena e Riot Games hanno valutato l’ecosistema competitivo della League of Legends in tutto il sud-est asiatico, Taiwan, Hong Kong e Macao. Il cambiamento è in corso “per aumentare il livello di competizione e creare un’esperienza più coinvolgente per i fan”.

La nuova lega sarà composta da squadre della League Master Series (LMS) e della League of Legends Southeast Asia Tour (LST). Quest’ultimo ospita squadre provenienti da Tailandia, Filippine, Indonesia, Malesia e Singapore.

Riot Games ha discusso la decisione in un comunicato:

Riteniamo che la formazione della nuova lega, che porta il meglio di Hong Kong, Taiwan, Macao e il Sud-est asiatico su una scena comune, consentirà alle squadre partecipanti di raggiungere un pubblico più ampio e aumentare la competitività della regione mentre si espande il pool di talenti. La centralizzazione dell’ecosistema competitivo aumenterà anche le opportunità commerciali e mediatiche per i team.

Informazioni complete sulla struttura della nuova lega, calendario, formato e squadre saranno confermate durante la pre-stagione nel 2020.

Questo non è il primo annuncio che abbiamo visto da Riot Games in merito alle modifiche e ai miglioramenti delle sue leghe negli ultimi tempi. A luglio, lo sviluppatore ha annunciato una partnership a lungo termine con Freaks 4U Gaming e Lagardère Sports per il lancio di un campionato nazionale per la regione DACH. Inoltre, sono in corso cambiamenti fuori stagione per quattro delle sue leghe regionali europee , con l’obiettivo di aumentarne la professionalità.