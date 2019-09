Pokémon GO: annunciato il nuovo evento per la Giornata Mondiale del Turismo

Niantic Labs ha annunciato novità in arrivò per Pokémon GO, titolo disoponibile sugli store digitali su IOS e Android. La compagnia svela ai giocatori l’arrivò di un nuovo evento sull’opera, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, il quale vede la collaborazione delle Nazioni Unite con l’Organizzazione mondiale del turismo.

Pokémon GO: ecco tutti i dettagli dell’evento

L’evento in questione incomincerà dal 26 settembre fino all’1 ottobre alle 22:00 italiane, dove per i giocatori sarà disponibile una maglietta per festeggiare l’evento direttamente nella boutique. Come se non bastasse, nella produzione verranno resi disponibili i Pokémon regionali nelle Uova da 5KM: Farfetch’d, Kangaskhan, Tauros, Heracross, Corsola, Volbeat, Illumise, Torkoal, Zangoose, Seviper, Lunatone, Solrock, Tropius, Relicanth, Pachirisu, Mime Jr., Chatot, Pansage, Pansear, Panpour, Heatmor e Durant.

Inoltre, annunciati i bonus presenti durante il corso dell’evento:

Mime Jr., il Pokémon Mimo, debutterà su Pokémon GO. Sarà disponibile in Europa nelle Uova da 5 km. Se siete fortunati, potreste far schiudere un Mime Jr. shiny!

Avvistamenti di Pokémon rivali shiny! Se siete fortunati, potreste incontrare uno Zangoose o un Seviper selvatici shiny nelle rispettive regioni del mondo reale.

Sconti succosi sui costi di polvere di stelle da scambiare. Se procederete con lo scambio, i Pokémon vi costeranno il 25% in meno.

Punti esperienza aggiuntivi girando i dischi Pokéstop. Girare dischi Pokéstop durante questo evento vi permetterà di guadagnare il doppio di punti esperienza.

Incarichi di ricerca sul campo a tema speciali disponibili per un periodo limitato durante l’evento.

