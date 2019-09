Mars Media tornerà in Cina

Mars Media ha annunciato che il suo prossimo evento MDL tornerà a Chengdu, in Cina, come il primo Dota 2 Major della stagione 2019-2019. Il torneo si svolgerà dal 16 al 24 novembre, con sei qualificazioni regionali ospitate dal 5 al 10 ottobre.

Mars Media organizzerà altri eventi in Cina

Mars Media è un organizzatore di eventi con sede in Cina. Ha gestito la Dota 2 Professional League per due anni e ha organizzato importanti tornei dal 2016, ospitato principalmente in Cina, anche se Macao ha ospitato i suoi eventi due volte. Il torneo più recente, MDL Disneyland Paris Major, è stato il suo primo fuori dall’Asia.

Questa sarà la decima iterazione dell‘MDL Chengdu Major e segnerà il lancio della prossima stagione del Dota 2 Pro Circuit. Non si sa quanti eventi Major e Minor ci saranno durante la stagione, anche se ci sono stati cinque Majors e cinque Minors nel 2018-2019.

Dopo questo evento, Chengdu sarà la sede di un altro grande evento – questa volta della Overwatch League. Il franchising Chengdu Hunters ospiterà i suoi eventi in famiglia il 25 luglio e il 1 agosto, entrambi ospitati nel WULIANGYE Chengdu Performing Arts Center.