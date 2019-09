Activision Blizzard: Call of Duty League arriva a 12 squadre

Activision Blizzard ha bloccato il numero di team Call of Duty geolocalizzati per la prima stagione dopo aver venduto 12 franchising. La lega inizierà a giocare nel 2020 ed è stata chiamata la ” Call of Duty Global League“, anche se quel nome non è ancora definitivo.

Anche la Overwatch League (OWL) è iniziata con 12 squadre prima di espandersi a 20 nella seconda stagione. Dieci dei 12 proprietari di franchising Call of Duty hanno anche team OWL.

Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, ha confermato il passaggio in un’intervista con il Washington Post:

Il nostro obiettivo per il futuro di Call of Duty Esports era collaborare con gruppi di proprietà impegnati a portare le prossime squadre sportive professionistiche nelle loro città e a costruire una comunità di appassionati del mercato interno”, ha affermato. “Abbiamo trovato quei partner e la Call of Duty Esports League 2020 è ufficialmente chiusa con 12 squadre.

La lega è stata indicata come " Call of Duty Global League" in una call sugli utili di Activision Blizzard, sebbene l'articolo del Washington Post affermi che un nome ufficiale non è stato ancora finalizzato.

