GRID: disponibile la lista trofei ed obiettivi italiana

GRID Lista trofei ed obiettivi |GRID rappresenta il reboot della celebre serie automobilistica di Codemasters. Disponibile dal prossimo 11 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia, il titolo promette un’esperienza di gioco di cui si sente la mancanza da qualche anno a questa parte, conducendo qualsiasi aspirante pilota nei circuiti delle città più celebri del mondo. Da poco è stata resa disponibile la lista trofei italiana del titolo, e noi di Gamesvillage, soprattutto rivolgendoci agli aspiranti e appassionati cacciatori di trofei, siamo qui per illustrarvi a quali sfide dovrete sottostare per ottenere l’agognata coppa di platino o i consueti 1000G, la lista è composta da 30 trofei (15 , 8 , 6 , 1 ). A seguire, eccovi la lista trofei ed obiettivi italiana del gioco.

GRID: Trofei Bronzo

Scelta Azzeccata[ ]

Compra la tua prima auto

Tocco personale[ ]

Personalizza la tua prima livrea

FA-mmi vincere[ ]

Completa ogni Evento FA Racing della Carriera

Cruise Control[ ]

Completa ogni Evento GT della Carriera

Out of Stock[ ]

Completa ogni Evento Stock della Carriera

Guida Touristica[ ]

Completa ogni Evento Touring della Carriera

Tuned e Basta[ ]

Completa ogni Evento Tuner della Carriera

Esibizionista[ ]

Vinci una gara tagliando il traguardo in retromarcia

Attaccabrighe[ ]

Batti la tua prima Nemesi

RavenBest[ ]

Vinci una gara con la livrea Ravenwest e con Nathan Mckane come compagno di scuderia

Auto Omaggio[ ]

Vinci un evento con almeno altri 3 piloti usando una macchina a noleggio

Il Prossimo Prego[ ]

Batti il tuo primo Rivale nella Carriera

Sfavorito[ ]

Vinci un Evento dopo aver concluso il primo turno in ultima posizione

Perfezione[ ]

Finisci una gara con almeno altri 3 piloti senza subire alcun danno

Primo tra i Primi[ ]

Vinci il tuo primo Evento della Carriera

Trofei d’argento

Testa Dura[ ]

Vinci lo Showdown: Evento Carriera Hammerhead

Americanizzato[ ]

Vinci lo Showdown: Evento Carriera Vulpini Racing

Pro Tuned[ ]

Vinci lo Showdown: Evento Carriera DisruptR

Das Beste[ ]

Vinci lo Showdown: Evento Carriera Euro Rand

Tripla Corona[ ]

Vinci lo Showdown: Evento Carriera Fernando Alonso

Mercenario[ ]

Vinci lo Showdown: Evento Carriera Aurora Motorsport

Professionista[ ]

Raggiungi il livello 50

Trofei d’oro

Stretch finale[ ]

Entra nel GRID World Series

Chi è il migliore?[ ]

Vinci lo Showdown: Evento Carriera Ravenwest

Le voglio tutte![ ]

Compra un’auto per ogni classe

Supercampione![ ]

Raggiungi il livello 99

È oro quel che luccica[ ]

Ottieni un trofeo d’oro in ogni Evento della Carriera

Giramondo[ ]

Copri una distanza simile alla circonferenza della Terra

Trofeo di Platino

Indiscusso[ ]

Ottieni tutti gli altri Trofei