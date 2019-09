Medal of Honor torna con un capitolo dedicato alla realtà virtuale

Respawn Entertainment ha annunciato Medal of Honor Above and Beyond. Si tratta del gioco esclusivo, in sviluppo per Oculus Rift, svelato nel corso di una presentazione di nuovi giochi per la realtà virtuale di Facebook.

Medal of Honor Abode and Beyond: ecco i primi dettagli

Nel nuovo shooter i giocatori impersoneranno un agente alleato delle Office of Strategic Services (OSS), che avrà come obiettivo quello di infiltrarsi nelle linee naziste. Una operazione che porterà l’agente in tour, per collaborare con la resistenza francese e sabotare i piani dei soldati tedeschi. Il titolo debutterà nel corso del 2020 e presenterà una campagna single e una modalità multiplayer. Vi lasciamo al trailer, disponibile in calce alla notizia: buona visione.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.