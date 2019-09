Atlanta Reign, regna su OWL Homestand 2019

Delle tre squadre della Overwatch League che ospiteranno un fine settimana in famiglia nel 2019, Atlanta Reign è stata l’unica squadra di espansione nel set. Ciò significa che mentre Dallas Fuel e Los Angeles Valiant avevano un’intera stagione aggiuntiva per costruire una base di fan e stabilire radici nei rispettivi mercati interni, il Reign era passato da zero a patria nel giro di pochi mesi.

il presidente e CEO di Atlanta Reign, Paul Hamilton, ha raccontato:

Ho pensato che fosse un successo totale, è stato abbastanza accurato dal punto di vista del team building, mettere insieme un marchio e quindi un team come team di espansione, e poi in meno di un anno per ospitare un evento a casa e farlo esaurire entrambi i giorni.

Hamilton ha definito l’evento “rumoroso e turbolento” e ha affermato che l’atmosfera al Cobb Energy Center di Atlanta era significativamente diversa dall’essere alla Blizzard Arena di Burbank, in California. È qui che si sono svolte tutte le partite della stagione regolare, a parte i tre weekend di questa stagione in famiglia, e mentre gli schermi avvolgenti rendono il luogo apprezzabile sui flussi, è relativamente compatto dato che i 3.000 fan riempiono il Cobb Energy Center ogni giorno dei due giorni di luglio homestand.

Hamilton ha detto dei suoi giocatori: