Mario Kart Tour: è possibile giocare con amici?

Mario Kart Tour è ora disponibile, portando il classico franchise Nintendo sui dispositivi mobili. Ma le sue opzioni multiplayer possono essere un po ‘confuse. Puoi aggiungere amici? Sai giocare con i tuoi amici? Perché non sono la stessa cosa? Non stai già giocando in multiplayer?

In Mario Kart Tour si può gareggiare con sconosciuti ma non con gli amici

Per cominciare, puoi aggiungere amici. Tale opzione è disponibile nella sezione Amici del menu principale e trarrà suggerimenti dai tuoi account Nintendo, Facebook o Twitter se li colleghi al gioco. Tuttavia, questa funzione si limita a confrontare le tue classifiche con gli amici. Non puoi giocare contro di loro e una funzione “Multigiocatore” è disattivata nel menu principale con la promessa che è “Inbound!”

A complicare la confusione c’è il fatto che il gioco è solo online e sembra che tu stia giocando in multiplayer contro estranei tutto il tempo. Il matchmaking è molto veloce, creando la possibilità che i tuoi avversari siano in realtà robot con nomi utente casuali.

C’è un modo per competere con i tuoi amici, anche se indirettamente. Una volta aperte le Coppe classificate – la prima delle quali è la Koopa Troopa Cup, la quarta Coppa disponibile – correrai per ottenere un punteggio classificato contro avversari casuali. Quel punteggio dà diritto a ricompense extra come rubini bonus o monete dopo il periodo di punteggio di una settimana. Il menu dei punteggi classificati ha una scheda Amici, in cui puoi confrontare il tuo punteggio con i tuoi amici. Questo sembra essere l’unico modo per competere con gli amici per il momento.