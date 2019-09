Fallout 76: gli elmi della power armor sono sono nocivi per l’uomo

Fallout 76 continua a far discutere ancora oggi, ma questa volta non per i suoi problemi legati al gameplay ma per una questione legata ad un gadget, ovvero l’elmo della power armor, acquistabile presso GameStop USA per la modica cifra di centocinquanta dollari. Questi elmi sono nocivi e il retailer sta facendo di tutto per richiamare gli acquirenti per far restituire la merce.

Fallout 76: c’è della muffa letale

La Consumer Product Safety Commission ha denunciato la cosa, affermando che all’interno degli elmi si creerebbe della muffa molto nociva e addirittura letale per l’uomo. A quanto pare sarebbe la stoffa presente nel gadget a creare tale muffa. Sono già in molti che stanno restituendo l’elmo, ricevendo ovviamente il dovuto rimborso. Per nostra fortuna, tale gadget non è mai arrivato presso i nostri lidi.

