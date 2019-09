Death Stranding è entrato ufficialmente in fase Gold

Death Stranding uscirà il prossimo 8 novembre su PlayStation 4 e non potrà essere rinviato! Come facciamo ad affermare ciò? Semplice: il titolo di Kojima Productions ha raggiunto la sua fase Gold e dunque, lo sviluppo del gioco è stato completato ufficialmente. L’annuncio è stato diffuso tramite Twitter da pochi minuti!

Il tweet pubblicato dallo studio di Hideo Kojima propone alcune foto significative: la prima mostra l’intero team di sviluppo orgoglioso per il traguardo raggiunto, tra cui lo stesso Kojima con tanto di disco in mano, che rappresenta la fine dei lavori. La seconda foto invece raffigura il game designer sempre con il disco “gold” nella sua mano. Non resta che attendere la data d’uscita del gioco per poter seguire le orme del maestro giapponese e mettere anche noi le mani sul disco (o sull’edizione digitale)!

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) September 26, 2019