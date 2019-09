Kevin Feige sta producendo un film di Star Wars inedito

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e produttore cinematografico, è uno dei personaggi del momento grazie al successo del Marvel Cinematic Universe, manovra commerciale che tra poco ripartirà, dopo la chiusura delle prime tre fasi con Spider-Man: Far From Home (qui trovate la recensione del cinecomic). L’uomo però sembra che non sia impegnato solo con i supereroi…

Kevin Feige nel mondo di Guerre Stellari

The Hollywood Reporter ha infatti riportato la notizia che Feige si è incontrato con Kathleen Kennedy per discutere la realizzazione di un lungometraggio inedito di Star Wars. Il potente capo divisione degli Avengers e co. si è quindi buttato nel mondo di Guerre Stellari e si sta occupando dello sviluppo di un nuovo capitolo per Disney e Lucasfilm, riconoscendo anche di essere un grande fan del franchise galattico. Attendiamo informazioni sulla misteriosa pellicola annunciata da poco.