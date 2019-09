The Surge 2 Video Recensione

The Surge 2, ecco la video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

C’è poco da aggiungere: il piccolo team di Francoforte (una volta almeno, dato che oggi conta oltre 70 dipendenti) ha fatto tesoro delle critiche mosse verso il primo The Surge ed è subito corso ai ripari, impacchettando un sequel davvero degno di tale nome: anche se qualcuno dei fan più accaniti potrà lamentare un livello di difficoltà più ragionevole, si tratta di un compromesso accettabile se consideriamo la ricchezza di ambientazioni e di trovate ingegnose che trapelano da ogni singolo poligono. Naturalmente, c’è ancora ampio margine per migliorare, incorporando ad esempio una maggiore varietà di avversari negli eventuali capitoli successivi o studiando qualche boss più fantasioso e meno prevedibile ma, anche così com’è, The Surge 2 è riuscito a catturare la mia attenzione senza mollare il colpo fino in fondo, e sono certo che farà altrettanto con qualsiasi estimatore dei soulslike. Chapeau, Deck13!