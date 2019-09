Darksiders 2 Video Recensione della versione Switch

Darksiders 2, ecco la video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Darksiders 2, in conclusione, simboleggia un’altra trasposizione di pregevole fattura presente nell’ormai vastissima soft-teca della peculiare console della società del Sol Levante: in portabilità, infatti, la produzione fornirà il meglio di sé, offrendo un frame rate sostanzialmente granitico in ogni circostanza e un colpo d’occhio generale apprezzabile sopratutto nelle location più contenute. Certo, nelle incontaminate zone di più ampio respiro appariranno lapalissiani gli evidenti limiti della conversione, acuiti maggiormente se osservati agganciando la console al dock, dove si manifesteranno sporadici cali di fps e una qualità grafica poco soddisfacente. In caso non abbiate mai giocato Darksiders 2 e desideriate ardentemente testare la produzione in portabilità, questa potrebbe davvero essere la vostra occasione; al contrario, se invece preferite immergervi nel titolo alla classica maniera, allora vi consigliamo caldamente di dirigervi verso altri lidi.