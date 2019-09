PES 2020 MyClub: come iniziare al meglio, i consigli di Emiliano S-Venom Spinelli

Qualora abbiate giocato a PES 2019 lo scorso anno, vi renderete velocemente conto che Konami non ha cambiato molto nella modalità MyClub di Pro Evolution Soccer 2020. Qui sotto c’è tutto ciò che dovreste sapere:

– è stata introdotta una nuova modalità di gioco, chiamata Matchday;

– sono ora presenti anche i Featured Players delle nazionali (e non solo dei club);

– gli Eventi Settimanali e le Competizioni saranno ora aggiornati al lunedì e non più al giovedì (mentre l’aggiornamento dei Featured Players è rimasto al giovedì);

– ogni calciatore partirà adesso dal livello 1, che corrisponde al vecchio livello 30. Questo sostanzialmente porterà ogni calciatore a mostrare il suo vero potenziale sin da subito, per poi crescere con l’esperienza;

– non si possono più guadagnare GP dalle modalità di gioco offline (come Allenamento, Master League o Become a Legend).

Compiuto questo doveroso preambolo, nell’articolo imparerete ad evitare i classici errori da principiante e come ottenere il massimo dal vostro club sin da subito in PES 2020. Non appena avvierete MyClub per la prima volta, riceverete una squadra base con cui iniziare. Nessuno dei vostri giocatori preferiti sarà lì, ma da qualche parte bisogna pure iniziare! Ogni giocatore avrà un contratto di 10 partite. Inoltre, potrete scegliere un campione in prestito. Nell’angolo in alto a destra potrete notare GP e Monete. Queste saranno le due valute di gioco. Fin da subito, nel primo match, vi renderete conto che praticamente ogni azione vi premierà con dei GP, anche cose semplici come un passaggio manuale o una finta. Si tratta di un buon metodo per accumulare qualche GP extra iniziale, inoltre riceverete anche delle Monete completando qualche obiettivo.

PES 2020 MyClub: la migliore strategia

Completato il primo incontro, ecco cosa vi consiglio di fare:

– Investire le Monete in un allenatore di alto livello, sin da subito. Questa dovrebbe essere la vostra priorità, visto che non sarete in grado di ottenere ottimi allenatori con i soli GP all’inizio. Chiaramente scegliete un allenatore che abbia il modulo e la tattica che preferite.

– Non spendete mai le Monete per aprire i pacchetti di giocatori, bensì usatele per ottenere i Featured Players. Le Monete sono molto più difficili da ottenere dei GP (almeno che non vogliate acqistarle). Se nessuno dei Featured Players settimanali vi piace, vi consiglio di risparmiare le Monete.

– Quando vi riterrete pronti ad affrontare l’online, cercate di completare prima di tutto la competizione “Introductory Online Challenge” – riceverete in premio 50.000 GP (10.000 GP per partita), qualunque sia il risultato, purché siano le prime 5 partite online.

– Controllate la lista degli obiettivi rimanenti per aumentare la somma delle vostre Monete, visitando “myClub Records” nel menù principale di MyClub.

– Completate tutte le challenge (online e VS COM) della settimana.

– Non svincolate i vostri giocatori una volta che i contratti sono scaduti. Se non avete intenzione di rinnovare i loro contratti, convertiteli in allenatori ed usateli per aumentare l’esperienza dei vostri giocatori preferiti. Se non avete ancora dei giocatori preferiti, beh…conservate gli allenatori per il momento giusto.

Potrete adesso esplorare la modalità a vostro piacimento. Seguiteci qui su GamesVillage per altre guide e consigli su eFootball PES 2020 e le sue modalità.