Ghost Recon Breakpoint: l’open beta è stata posticipata

A partire dalla giornata di oggi, i giocatori avrebbero dovuto provare con mano l’open beta di Ghost Recon Breakpoint, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi dal 4 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Purtroppo, Ubisoft ha deciso di posticipare la fase testing del titolo, dove non abbiamo informazioni su quando verrà resa esattamente disponibile agli utenti.

L’annuncio del posticipo è arrivato direttamente da Twitter, dove la casa francese ha espresso qualche parole sull’argomento:

Con questa notizia abbiamo concluso, passate dalla nostra sezione Games.

Ghosts, in order to guarantee a smooth experience for all players we need to finalize the preparation of our infrastructure before we can open the servers to everyone. We apologize for the delay and will post an update ASAP.

— Ghost Recon (@GhostRecon) September 26, 2019