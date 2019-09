Stormland: annunciata la data di uscita ufficiale

Stormland, il nuovo gioco destinato a Oculus Rift, ha ottenuto una data di uscita ufficiale. Il gioco di casa Insomniac Games arriverà nel corso del prossimo mese, in esclusiva per il visore per la realtà virtuale di proprietà di Facebook.

Stormland: data di uscita e nuovo trailer

L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta streaming dedicata ai nuovi giochi in arrivo sul visore. Il gioco debutterà il 14 novembre e per celebrarne l’oramai imminente arrivo, Insomniac Games e Oculus hanno pubblicato un nuovo trailer, disponibile come di consueto in calce alla notizia. Vi ricordiamo, infine, che ieri durante l’evento è stato anche annunciato il nuovo Medal of Honor.