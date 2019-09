RAGE 2 L’Avvento dei Fantasmi Recensione | Pur passato un po’ sotto silenzio, il supporto post-lancio di RAGE 2 si è rivelato qualcosa di più dei classici aggiustamenti e bugfix rilasciati sotto forma di patch correttive. Alle piacevoli aggiunte – gratuite – arrivate in estate, fra cui la Nuova Partita + e la modalità Ironman, id Software ha fatto seguire una vera e propria espansione, L’Avvento dei Fantasmi, DLC disponibile da oggi per tutti i possessori della Deluxe Edition (o come acquisto separato) e che introduce una zona esplorabile inedita, oltre a un’infornata di nuove attività. Nonostante le buone premesse, è bene specificare da subito che non si tratta di un contenuto che punta ad apportare grandi migliorie o cambiamenti particolarmente significativi all’esperienza originale, quanto ad aggiungere una piccola appendice alle avventure del ranger Walker, dando ai giocatori un valido motivo per tornare a divertirsi per qualche ora.

La stazione della metro della Città Incolta funge da hub centrale e nuovo punto di viaggio rapido.

RAGE 2 L’Avvento dei Fantasmi ci riporta ancora una volta nella zona devastata

La struttura piuttosto condensata dell’espansione è intuibile anche limitandosi a osservare le ridotte dimensioni della nuova regione esplorabile, la Città Incolta, sostanzialmente limitata a un grande centro urbano e ai suoi dintorni e localizzata su un’isola, separata dal resto della zona devastata. Pur relativamente piccola, la metropoli in disuso stupisce per panorami e colori, aggiungendo ulteriore varietà cromatica al già variopinto mondo di RAGE 2: è qui che, senza troppi complimenti, ci ritroviamo sulle tracce di Iris, una misteriosa ranger ribelle e determinata a imporre il predominio dei supersoldati geneticamente mutati sul resto dell’umanità. Tolta lei, i principali nemici nel corso dell’avventura sono i Fantasmi, una nuova fazione di esaltati con cui fare i conti e di cui proprio Iris sembra essere a capo. La storia (e la villain con lei) è, a dire il vero, proprio il punto meno convincente dell’espansione: debole e scialba, si esaurisce nell’arco di poche missioni principali, lasciando all’isola stessa il compito di assurgere a vera protagonista, nel contesto di un ambiente sandbox piccolo ma funzionale dove sollazzarsi a ripetere – in piccolo – gran parte delle attività già svolte sulla terraferma. La struttura stessa dell’espansione è pensata in modo da allungare la longevità tramite il solito, furbo espediente legato all’obbligo di svolgere i compiti secondari, che mette “in pausa” la trama principale finché non si raggiunge un determinato livello di fiducia con il contatto sull’isola, Keenan Ford, un soldato-mercenario a capo di un gruppo di sopravvissuti rifugiatisi in una stazione della metropolitana in città.

Su PC, L’Avvento dei Fantasmi riesce a mettere in mostra tutti i pregi del sistema di illuminazione di RAGE 2.

Oltre che da punto di viaggio rapido per raggiungere velocemente ognuna delle altre sei regioni, la stazione sotterranea funge da hub centrale per tutta la breve durata della storia, in cui veniamo costantemente rimbalzati da un’attività all’altra: l’obbligo di gironzolare un po’ per raggiungere un determinato livello, tra l’altro, si accompagna alla necessità di sbloccare almeno una fra le skill aggiuntive nel ramo di abilità legato a Keenan, requisito impossibile da soddisfare se ci si attiene alle sole quest da lui assegnate. Talvolta, anzi, saranno lui stesso o gli altri sopravvissuti a indirizzarci verso qualche missione seconaria, il cui completamento è quasi sempre fondamentale per avere accesso ai nuovi sblocchi e contenuti aggiuntivi in termini di potenza di fuoco.

Questi ultimi non sono molti e nemmeno così approfonditi, ma quello che c’è è tutto sommato soddisfacente: la nuova arma – il Laser a Feltrite – e la nuova abilità – il Vuoto – vanno recuperate nelle solite Arche e sono mediamente divertenti da scoprire e utilizzare: d’altronde, in un contesto come quello di RAGE 2, legato perlopiù al senso di (onni)potenza che le proprie armi conferiscono, sarebbe stato difficile aspettarsi qualcosa di diverso. Lo stesso si può dire per la motocicletta extra – anche se inserita in un sistema, quello legato ai veicoli e ai loro upgrade, di per sé davvero infelice – e per i potenziamenti di Keenan, fra cui un ulteriore livello per il Sovraccarico e la possibilità di recuperare salute passando su determinate piastre a feltrite: peccato, però, che quest’ultima non sia sempre sfruttata a dovere, nell’ambito di un level design che, dal canto suo, avrebbe potuto essere un po’ meglio studiato ed evitare i grossolani errori di alcune missioni. In una quest ambientata in un’angusta miniera, per esempio, tornando sui nostri passi in una stanza precedente abbiamo scoperto un curioso bug, che comportava la totale sparizione di intere porzioni di terreno sotto i nostri piedi. In quella stessa zona, come in altre sezioni del DLC, non abbiamo fatto altro che vomitare fuoco addosso ai nemici senza quasi nessuna variazione sul tema, variazioni che il team avrebbe potuto facilmente proporre sfruttando in maniera un po’ più studiata e ragionata i contenuti a disposizione, magari mettendo a disposizione sfide extra, compiti impossibili da portare a termine senza i nuovi oggetti recuperabili e via dicendo.

Non aspettatevi considerevoli variazioni sul tema oltre al classico “difendi l’avamposto”, uccidi tutti, esplora qui e là: non ce ne saranno.

L’Avvento dei Fantasmi, se non altro, recupera punti – e tanti – sotto altri punti di vista: le nuove abilità si incastrano bene nell’alchimia ludica del gioco (anche se noi continuiamo a sentire terribilmente la mancanza di un fucile di precisione), e, dal punto di vista visivo, l’espansione regala alcuni fra gli scenari e i panorami meglio realizzati di RAGE 2. Anche in questo caso, basta fermarsi un attimo a osservare le immagini per capire la cura riposta nell’impatto generale: l’APEX non è un motore all’avanguardia, ma id Software e Avalanche Studios hanno imparato piuttosto bene, anche in questi mesi estivi, ad adattarlo al mondo dello shooter post-apocalittico. Ne sono esempi il sistema di illuminazione e l’occlusione ambientale (su PC), entrambi ben implementati, oltre all’uso intelligentissimo della vegetazione, che in alcune aree restituisce un effetto cartolina davvero ben riuscito, assente in gran parte delle zone del gioco base. Non male, infine, nemmeno il doppiaggio, specie per alcuni personaggi, fra cui lo stesso Keenan Ford.

L’Avvento dei Fantasmi è un buon contenuto aggiuntivo, in grado di offrire qualche ora (non più di 7-8, anche completando tutto) di divertimento extra nel mondo di RAGE 2. Non si tratta, è bene precisarlo, di una novità che è indispensabile provare, ma se non altro è venduto a un prezzo tutto sommato accettabile in relazione ai contenuti proposti: a a missioni non certo indimenticabili, infatti, si affianca un ambiente sandbox denso di contenuti secondari, che, pur non proponendo particolari variazioni sul tema – tolte la nuova arma e la nuova abilità – promettono di regalare del sano divertimento extra a chi ha già avuto modo di apprezzare il folle sparatutto di id Software. Stavolta senza nemmeno avvertire lo spettro della ripetitività sulla lunga distanza.