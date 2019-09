Death Stranding: il comparto online non richiede il plus

Come riportato dalla scatola della PlayStation 4 Pro dedicata a Death Stranding, il nuovo gioco di Hideo Kojima non richiederà nessun tipo di abbonamento al PlayStation Plus per giocare. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Sony o del team, ma molto probabilmente verrà fatto nei prossimi giorni.

Death Stranding: multiplayer per tutti

Come testimoniato dai video di gameplay pubblicati in occasione del Tokyo Game Show 2019, il multiplayer sarà una componente abbastanza fondamentale del gioco. Per questo motivo, probabilmente, Kojima Productions e Sony hanno optato per lasciare il comparto multi giocatore non legato da un abbonamento. Un’ottima scelta, che probabilmente vedrà un sacco di giocatori affacciarsi alla componente online grazie all’assenza di questa barriera.

