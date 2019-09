Halo 5 è una delle esclusive più vendute per Xbox One, almeno negli USA

Come diffuso da Mat Piscatella, analista del NPD, Halo 5 e Halo: The Masterchief Collection sono le esclusive per Xbox One più vendute ad oggi. Il dato si riferisce però esclusivamente al mercato statunitense.

Halo 5: i dati di vendita completi

I due giochi di casa 343 Industries sono riusciti a vendere diverse unità. Dietro di loro si sono classificati Forza Horizon 3 e Gears of War 4. Sea of Thieves, invece, è riuscito a posizionarsi esclusivamente in settima posizione, complice anche la sua disponibilità al day one su Xbox Game Pass. I dati completi sono disponibili in calce alla notizia.

