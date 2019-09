House of the Dead: i remake dei primi due capitoli in sviluppo

Nella giornata odierna, Forever Entertainment ha annunciato di aver dato il via ai lavori sui remake dei primi due capitoli di House of the Dead. I remake sono stati annunciati nelle scorse, anche se al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni in merito.

House of the Dead: i remake nelle mani degli stessi di Panzer Dragon

I due remake sono al momento nelle mani degli stessi autori di quello di Panzer Dragon. Al momento ulteriori dettagli sono top secret, ma il primo gioco (probabilmente il primissimo capitolo dello shooter) sarà disponibile a partire dal 2020, molto facilmente su PlayStation 4, PC e Xbox One. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.