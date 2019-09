The Last of Us Part 2: il nuovo tema è disponibile ora

Per celebrare l’Outbreak Day, Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment hanno lanciato online il nuovo tema per la home di PlayStation 4 di The Last of Us Part 2. Denominato Grunge, il nuovo tema è già disponibile per PlayStation 4 ed è scaricabile gratuitamente per tutti.

The Last of Us Part 2: scopriamo il nuovo tema

Grazie ad alcuni video già disponibile su YouTube, è possibile avere una anteprima del nuovo tema lanciato da Naughty Dog. Il nero lo fa ovviamente da predominante, quasi ad anticipare una narrativa oscura per la nuova esclusiva PlayStation 4. I toni sono effettivamente in linea con il nuovo video di gameplay, diffuso martedì scorso da Sony. Il gioco arriverà il 21 febbraio 2020 e concluderà il viaggio di Ellie. Vi lasciamo alla preview del nuovo tema, disponibile in calce alla notizia.