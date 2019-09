PUBG: la versione gratuita è in arrivo su PC

PUBG Lite, ovvero la versione gratuita del popolare shooter Battle Royale, sarà disponibile anche in Europa. Nel corso della giornata odierna, infatti, la società di sviluppo ha annunciato la data di uscita del titolo nel Vecchio Continente.

PUBG Lite: i dettagli della data di uscita

La versione gratuita del Battle Royale sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2019, esclusivamente per PC. Debutterà esclusivamente in Europa, mentre invece per gli Stati Uniti d’America ci sarà bisogno di aspettare ancora un po’ di tempo: novità in merito per l’uscita in quel territorio sono ancora da divulgare. Al di là dei requisti hardware, che sono minori rispetto alla controparte maggiore, la versione Lite del gioco offrirà la stessa esperienza di gameplay.

