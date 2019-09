The Last of Us Part 2 non avrà una modalità multiplayer

The Last of Us Part 2 non avrà nessuna modalità multiplayer. A svelarlo è Emilia Schatz, durante una intervista con Us Gamer, realizzata in occasione del media eventi dedicato al gioco di Naughty Dog in dirittura d’arrivo il 21 febbraio 2020, come svelato dall’ultimo State of Play.

The Last of Part 2: Naughty Dog si concentra sulla creazione sull’esperienza single player

Come svelato da Emilia Schatz, il team di sviluppo si è concentrato di più sull’esperienza single player invece che multiplayer. Quindi, almeno per ora, il gioco non offrirà nessuna esperienze online. Questo significa niente Battle Royale, niente scontro tra fazioni e così via. Nel 2018, durante l’E3, Naughty Dog confermò l’esistenza di una modalità multiplayer ma si vede che in fase di produzione il tutto è stato cambiato, obbligando il team a fare un passo indietro.