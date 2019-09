Milan Games Week 2019: ecco gli ospiti nazionali e internazionali

Milano, 26 settembre 2019 – Manca ormai poco all’inaugurazione di Milan Games Week powered by TIM, che vivrà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre e vedrà la partecipazione di stelle della musica, dello spettacolo e degli esports, per un calendario che si preannuncia ricco di appuntamenti, a partire da una incredibile notizia a sorpresa: Abigail Heppe (Communication Manager) e Tom Dent (Community Manager) di Media Molecule – lo studio di sviluppo inglese autore di LittleBigPlanet e parte dei SCE Worldwide Studios – incontreranno gli appassionati italiani e saranno sul palco centrale sabato dalle 10 alle 10.30 per raccontare la loro storia di successo e creatività.

Anche quest’anno Radio 105 firmerà la colonna sonora dell’evento portando sul palco centrale di Milan Games Week powered by TIM alcuni tra gli artisti più amati dai giovani. Tra venerdì e domenica Elodie, Marracash, Capo Plaza, Mondo Marcio, Chadia Rodriguez, Didy della crew Mamacita e i finalisti del contest “Coca-Cola Future Legend” si esibiranno e si racconteranno ai microfoni dell’emittente. Padroni di casa, i dj di Radio 105 Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Durante tutta la manifestazione Radio 105 trasmetterà inoltre i propri programmi in diretta da uno studio mobile allestito nei pressi del palco centrale: il venerdì dalle 12 alle 14 daranno il via al racconto di Milan Games Week Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Alan Caligiuri e il maestrello Lotti con il loro “105 Take Away”, seguiti a partire dalle 16 da Fabiola e Dario Spada con “105 Music & Cars”. Il sabato e la domenica dalle 12 alle 14 sarà la volta de Gli Autogol.

Gianluca Gazzoli e Valentina Vignali saranno presenti sabato 28 alle 16 presso l’area NBA 2K20 e, con l’aiuto dei loro fan, si sfideranno sia sul campo reale che su quello virtuale di NBA 2K20 prima di un momento di meet & greet con i presenti. Kurolily (alle 11:00 di sabato 28) e KodomoYuki (alle 11:00 di domenica 29), incontreranno invece i fan presso lo stand Bethesda, dove giocheranno a DOOM Eternal con loro e interagiranno con il pubblico. Lo stand di Trust vedrà la presenza Giacomo “BortoWins” Bortolani (giocatore FIFA del Bologna BFC esports, sarà presente venerdì dalle 14 alle 16), Bstaaard (sabato dalle 13 alle 15) e Martex (sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 13 alle 15). Sul palco dello stand Nintendo gli ospiti si sfideranno a colpi di Super Smash Bros. e Mario Kart 8 Deluxe e ci saranno presentazioni e dimostrazioni in anteprima di Luigi’s Mansion 3. Ad arricchire lo spettacolo penseranno personaggi come Simone “Sio” Albrigi, Kurolily, Cydonia, Tuberanza, Gravier, Froz3n, Frake, federic95ita, Dlarzz e Pokétonx, che giocheranno sul palco insieme aa alcuni fortunati fan.

TIM, Title Sponsor della manifestazione, proporrà agli appassionati molte iniziative con sessioni live di gaming, eventi musicali e contenuti esport in 5G all’insegna del divertimento e della tecnologia. Attesi personaggi del calibro di Dread, Delux, JustRohn e Gabbo, oltre ad artisti come Shade (sul palco venerdì pomeriggio alle 16), Zano e Chakra (sabato alle 16) e Random (domenica alle 12). Il pubblico potrà provare TIMGAMES, il Cloud Gaming di TIM che permette di giocare in streaming su TV e su smartphone sfruttando la velocità del 5G, un innovativo Ping Pong in VR e TIMMUSIC, la piattaforma dedicata alla musica in streaming per ascoltare milioni di brani con un catalogo costantemente aggiornato con tutte le novità discografiche italiane e internazionali.

I Mates saranno presenti allo stand Web Stars Channel nelle giornate di sabato e domenica, insieme a Sbriser (che sarà a Milan Games Week powered by TIM nei tre giorni della manifestazione) e a creator del calibro di KeNoia, Marcy, TheMark, Sophialand, Cesca, Stay Serena, Arcade Boyz, Junkfully, Howlmighty e Sabaku. FaviJ domenica 29 settembre sarà impegnato nella finale del torneo #UNODINOI NATIONAL CUP sul palco centrale e poi in un meet&greet riservato a 300 fortunati presso lo stand di UNO, mentre Joker, Kekkobomba, Losamigos e CiccioGamer89 – che sarà sul palco centrale domenica dalle 11.30 alle 13 per un’attività di firma copie, per poi trasferirsi alle dalle 14.30 nella Adidas Esports Arena – saranno allo stand Gillette in diversi momenti, tra cui sabato pomeriggio per la finale della Gillette Bomber Cup.

Per quanto riguarda il mondo degli esports, oltre al Milan Games Week GURU Daniele “Jiizuké” Di Mauro, saranno presenti Giorgio “Pow3r” Calandrelli nelle giornate di sabato e domenica e i tre pro-player FIFA BortoWins, Lonewolf92 (Mattia Guarracino della Sampdoria) e Gintera (Alessandro Ansaldi, atleta del Parma), che si sfideranno venerdì alle 16 in un torneo di FIFA20 trasmesso in streaming sullo schermo del palco e animato da tre componenti del gruppo Chefaticalavitadabomber che comunicheranno in diretta con il pubblico attraverso i canali social.

È possibile trovare maggiori informazioni sugli ospiti che animeranno i tre giorni della prossima Milan Games Week powered by TIM all’indirizzo https://www.milangamesweek.it/ospiti