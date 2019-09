Borderlands 3: la patch è disponibile oggi

Nella giornata odierna, Gearbox ha annunciato l’arrivo di una nuova patch per Borderlands 3. Il gioco sarà aggiornato nel corso della serata italiana e aggiusterà alcuni errori tecnici per la versione PC, PlayStation 4, PC e Xbox One.

Borderlands 3: i dettagli della nuova patch

Come comunicato online da Gearbox, la nuova patch ha curato un bug su PC che impediva il progresso del giocatore in una determinata missione. Altre correzione riguardano alcuni bug minori, relativi alla grafica e soprattutto alla stabilità del gioco, fortemente criticata sopratutto su PC, come vi avevamo raccontato nel corso delle scorse settimane.