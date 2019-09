Mogul lancia il campionato Mogul MTG Arena

La piattaforma di tornei australiani di Esports Mogul ha annunciato il Magic: The Gathering Arena Mogul Championship 2019 , con vincite in premi di oltre $ 50.000 AU (£ 27.404) in palio. Mogul ha collaborato con Wizards of the Coast per rendere l’evento accada.

In arrivo la Mogul Arena

Mark Warburton, Chief Marketing Officer di Mogul ha commentato in un comunicato:

Wizards of the Coast è una grande aggiunta al roster dei partner di Mogul e siamo lieti di offrire le nostre innovative funzionalità di piattaforma al campionato. Non vediamo l’ora di sviluppare maggiori opportunità con Wizards of the Coast e Hasbro mentre la nostra piattaforma continua a espandersi e ad apprezzare i giocatori.

Il campionato prenderà il via ufficialmente il 7 ottobre e durerà fino al 22 novembre, con i giocatori che prendono parte a una scala di difesa. I playoff seguiranno la fase testa a testa iniziale, che porterà alle grandi finali.

Wilkin Chan, responsabile marketing regionale APAC di Wizards of the Coast, ha aggiunto: