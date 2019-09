Activision Blizzard e Bud Light lanciano “Real Life Payload”

In vista delle finali di Overwatch League di domenica , lo sponsor della lega Bud Light e Activision Blizzard hanno annunciato un’attivazione che porta il meccanico di payload di Overwatch nel mondo reale.

Nel gioco, molte mappe hanno un obiettivo noto come “payload” che deve essere spinto da una squadra in un’area designata per ottenere la vittoria, mentre la squadra avversaria tenta di fermare il movimento del payload per un determinato periodo di tempo.

Bud Light ha creato un carico utile reale che almeno 100 fan (di età superiore a 21 anni) dovranno spingere in un’area designata nel parcheggio del Wells Fargo Center di Filadelfia, in Pennsylvania. Secondo un comunicato, fino a quando ciò non verrà realizzato, la birra non verrà servita nella sede.

Bud Light ha firmato come birra ufficiale della Overwatch League all’inizio di quest’anno, ed è stato anche lo sponsor del titolo per il weekend in famiglia del Dallas Fuel .