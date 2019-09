Acer collabora con Esports One per Planet9

La prossima piattaforma community di Esports di Acer, Planet9, fornirà le statistiche dei giocatori attraverso una partnership con Esports One. Gli strumenti di Esports One raccoglieranno, memorizzeranno, tradurranno e mostreranno le statistiche dei giocatori sulle piattaforme di Acer per giochi come League of Legends e Dota 2 .

Planet9 fornirà statistiche insieme ad Esports One

Acer è attiva negli sport grazie al marchio Predator PC, sponsor di Intel Extreme Masters e di team tra cui Envy Gaming e TNC Predator.

Esports One , società di dati e statistiche con sede a Los Angeles , lavorerà con Acer per l’imminente piattaforma Planet9 del produttore di hardware. Il servizio incentrato su Esports verrà utilizzato dai giocatori per creare squadre, partecipare a tornei e migliorare le prestazioni di gioco, con le ultime statistiche di gioco tratte e analizzate tramite la tecnologia di Esports One. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Matthew Gunnin, CEO di Esports One, ha annunciato:

Quando Esports One ha iniziato le nostre discussioni con Acer, volevamo capire cosa stavano veramente cercando di ottenere con Planet9, “Non è nel nostro sangue essere solo un’altra società di dati, fornendo soluzioni API whitelabel. Abbiamo trovato un partner in Acer che ha visto il futuro degli Esport uguale a noi e ha posto l’innovazione al centro.

Acer ha annunciato Planet9 alla sua prossima conferenza stampa Acer all’IFA 2019 a Berlino all’inizio di questo mese. Descritto all’evento come una “piattaforma sociale di Esport“, i dati verranno utilizzati dai giocatori per mappare le loro prestazioni e accoppiarli con allenatori o partner di allenamento appropriati. Attualmente, League of Legends e Dota 2 sono inclusi in Planet9, con altri a seguire. Una beta aperta della piattaforma verrà lanciata a gennaio 2020.