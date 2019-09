The Last of Us Part II: ogni nemico umano avrà un suo nome

Come svelato negli ultimi articoli di preview, Naughty Dog ha deciso di dare un nome ad ogni nemico umano un nome in The Last of Us Part II. Si tratta di un modo, come confessato dal team di sviluppo, per avere un contatto empatico ancora maggiore con il racconto della nuova avventura di Ellie.

The Last of Us Part II: il nome è anche un modo per far pagare il prezzo di una uccisione

Come confessato dal team di sviluppo, l’idea è anche quella di far sentire in colpa il giocatore per ogni tipo di uccisione. Secondo Naughty Dog, infatti, sentir chiamare per nome un nemico è anche un mezzo per riuscire a stabilire una sorta di connessione con il personaggio non giocante ucciso. Una strategia che se pagherà lo scopriremo solo il 21 febbraio 2019, data di uscita della nuova esclusiva PlayStation 4.