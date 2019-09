DreamHack offre un contratto allo svedese SJ

DreamHack offre un treno e un pass giornaliero per il suo prossimo festival invernale, in collaborazione con la società di trasporti SJ. Il pacchetto include un treno e un biglietto per l’autobus noleggiato per portare i partecipanti da Stoccolma alla sede dell’evento a Jönköping.

DreamHack per il prossimo festival invernale ingaggerà la ditta SJ

Il co-CEO di DreamHack Marcus Lindmark ha descritto l’offerta come “un’alternativa di viaggio rapida, fluida e rispettosa dell’ambiente”.

DreamHack ha collaborato con l’operatore ferroviario SJ per offrire un biglietto ferroviario speciale per il suo festival invernale a Jönköping, in Svezia. Il biglietto è progettato per portare i partecipanti da Stoccolma alla sede e sarà venduto a prezzi diversi per adulti, bambini / giovani e famiglie. I termini finanziari tra le due società non sono stati resi noti.

DreamHack Winter farà parte delle 25 celebrazioni dell’azienda di eventi di gioco ed Esports. Secondo l’annuncio, DreamHack e i suoi partner offriranno ai viaggiatori attività di gioco a bordo.

SJ è in funzione da oltre 150 anni e, oltre alle destinazioni svedesi, offre collegamenti ferroviari con le capitali scandinave Copenaghen e Oslo. DreamHack ha tenuto il suo primo festival nella sede di Elmia a Jönköping, nel 2002, e recentemente ha deciso di continuare a tenere eventi fino al 2022 . Nonostante sia la città più piccola ad ospitare un evento DreamHack, i festival estivi e invernali di solito attraggono 50.000 visitatori ciascuno.