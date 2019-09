Mario Kart Tour vola oltre i 10 milioni di download

Un successo. Sono queste le parole con cui si può definire Mario Kart Tour, ultimo gioco mobile di Nintendo che ha debuttato negli scorsi giorni su Android e iOS, riuscendo a racimolare milioni e milioni di download.

Stando a quanto riportato dall’analista Daniel Ahmad, analista del NPD. I dati riportati dall’analista dimostrano più o meno 10 milioni di download su Google Play Store. Contando anche i download su Apple, che non sono stati rivelati al pubblico, molto probabilmente siamo intorno ai 20 milioni. Un successo che ha oscurato anche le precedenti release di Nintendo su mobile, tra cui Pokémon GO.

This is impressive. But Apptopia's estimate is lower than the actual results. The claim is 10m total downloads. But Google Play shows the game has been downloaded 10m+ times on that platform alone. When accounting for Apple the total is probably closer to 20m if not higher. https://t.co/gQOFTbielB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 26, 2019