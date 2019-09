Overwatch: cambiamenti positivi ma i PRO invitano alla prudenza

Sono passate solamente 24 ore da quando è stata diffusa la lista di note della patch che ha introdotto una quantità davvero molto importante di bilanciamenti sul PTR di Overwatch.

La nuova patch muove molti dubbi tra i PRO

Moltissimi sono stati gli eroi colpiti, e tra questi non possiamo certamente non menzionare i nerf che hanno caratterizzato il celebre eroe Tank Sigma o i buff decisi invece per altri eroi come Winston e D.Va che hanno certamente rilanciato l’ipotesi di un eventuale ritorno della Dive Comp.

In linea generale comunque, sembra che le modifiche scelte dagli sviluppatori siano state gradite sul PTR, con molti giocatori che hanno però preferito invitare tutti alla calma, chiarendo che le 2/3 settimane di test all’ interno del reame pubblico di prova chiariranno per davvero, ed in modo assolutamente limpido, quali potrebbero essere (e quali saranno) i nuovi equilibri del meta competitivo.

Una patch di questa portata può certamente alterare (in modo anche drastico) il meta di Overwatch, e certamente questi bilanciamenti impatteranno sullo “Shield Meta” dato che la patch avrà delle conseguenze dirette sia su Orisa che su Sigma (due dei principali protagonisti al momento nelle classificate) mentre certamente regalerà un bel boost alla coppia di eroi composta dai tank Winston e D.Va.