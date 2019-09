The Last of Us Part II: la demo di gameplay commenta da Naughty Dog

Dopo l’annuncio della data di uscita, The Last of Us Part II torna a far parlare di sé, con un nuovo video estratto dalla demo di gameplay presente a Los Angeles in questi giorni. Il filmato è commentato da Naughty Dog, che ha anche commentato alcuni dettagli del gioco.

The Last of Us Part II: i dettagli sullo sviluppo

Nel filmato, disponibile esclusivamente in calce alla notizia, sono presenti alcuni commenti da parte degli sviluppatori. Naughty Dog ha deciso di parlare delle modalità di gioco, di cosa è migliorato rispetto al passato e dello sviluppo in generale, circondato da più di un anno di silenzio radio. Vi lasciamo al video di gameplay: buona visione.