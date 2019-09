Sekiro Shadows Die Twice giocabile in prima persona tramite una mod

Sekiro Shadows Die Twice è un action-game in terza persona, ma questo ormai lo sanno tutti. Grazie alla mod elaborata dal modder “Zullie The Witch” però è possibile trasformare il titolo su PC in un gioco in prima persona. Potete ammirare le meccaniche FPS tramite il video condiviso in calce alla notizia.

Sekiro Shadows Die Twice: qualche piccolo problema

Per installare correttamente la mod è necessario avere il gioco di From Software alla versione 1.04. Una volta installata, la visuale passerà dalla terza alla prima persona, mettendoci ancora di più al centro dell’azione. Purtroppo però la mod porta in dote anche qualche bug grafico causato dal cambio di prospettiva, oltre ad alcuni problemi di clipping. Vi ricordiamo che le mod non possono essere installate sulle versioni PlayStation 4 e Xbox One.

