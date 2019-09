Madame Web: in sviluppo un film sul personaggio che sarà parte dello Spider-Universe

Madame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, è una personaggio della Marvel, creato da Denny O’ Neil e John Romita Jr., che ha fatto il suo debutto su The Amazing Spider-Man numero 210. Oltre ad essere cieca, la donna soffre di un disturbo neurologico molto grave che la debilita fortemente, ciononostante Cassandra ha dei poteri di preveggenza, chiaroveggenza e altre abilità psichiche varie che hanno aiutato più volte Peter Parker nel corso degli anni.

Madame Web arriverà sul grande schermo

Qualche ora fa, come riportato da Collider, è giunta la notizia che è attualmente in sviluppo un lungometraggio sulla figura fumettistica in questione, che farà parte ufficialmente dello Spider-Universe, insieme a Venom e a Morbius. Attualmente si sa solamente che la realizzazione sarà scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, che hanno lavorato al copione di Morbius stesso. Considerando anche l’addio di Spider-Man dal MCU, progetti del genere non fanno che rendere ancora più forte il nuovo piano di Sony di far confluire vari antagonisti e comprimari all’interno di una serie di opere collegate con l’Arrampicamuri.