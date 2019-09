Matrix 4: secondo Keanu Reeves la sceneggiatura è “molto ambiziosa”

Matrix 4, come vi avevamo già detto tempo fa, arriverà ufficialmente nel 2020, con il ritorno sia di Keanu Reeves che di Carrie-Anne Moss nel ruolo rispettivamente di Neo e di Trinity. Non si hanno altre notizie, se non che il copione sarà scritto da Lana Wachowski, che da quello che si sa attualmente, sembra essere notevole.

Matrix 4: lo script sembra interessante

A confermarlo è lo stesso Reeves, che sul sito Entertainment Weekly, ha dichiarato di aver letto lo script, trovandolo “molto ambizioso, come dovrebbe essere.” Poche parole, ma significative, che aumentano ancora di più la grande attesa dietro questo nuovo capitolo del franchise che ha stravolto la fantascienza moderna.