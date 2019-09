Primal: rilasciato il trailer del nuovo action movie con Nicolas Cage

Primal è il nuovo action movie diretto da Nick Powell (Outcast – L’ultimo templare) e scritto da Richard Leder (Un miracolo di nome Danny, Il richiamo del passato) dove figura Nicolas Cage come attore principale. L’opera racconta una storia singolare dove un cacciatore di animali esotici dovrà recuperare un inestimabile giaguaro all’interno di una nave, mentre contemporaneamente è in fuga anche un importante assassino politico che deve essere estradato negli Stati Uniti.

Primal: online il primo filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di IGN, è stato pubblicato il primo trailer della realizzazione, che mostra alcune delle scene adrenaliniche che vedremo in sala. In attesa di ulteriori informazioni in merito, vi lasciamo al filmato, che trovate qui sotto.

