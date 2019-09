Bad Neighbour Hackaree Provato dalla Milan Games Week 2019

Bad Neighbour Hackaree Provato | I rapporti di buon vicinato possono incrinarsi per un nonnulla. Basta un cane che distrugge un’aiuola, una serie di schiamazzi notturni e iniziano le scaramucce. Pensa se i due vicini sono dei provetti hacker e si fanno i dispetti hackerandosi a vicenda gli elettrodomestici e spingendo l’occupante della casa accanto ad abbandonarla. Si può riassumere così il perfido obiettivo di Bad Neighbours: Hackaree, titolo sviluppato da Team Paluso, un gruppo di sviluppatori provenienti da diverse realtà ed esperienze che si sono uniti per portare avanti questo progetto parallelo che ha vinto il Global Game Jam 2019 a Roma. Ma come si diventa dei cattivi vicini?

Bad Neighbour Hackaree Provato: come ti rompo casa

Bad Neighbours Hackaree è tanto semplice nell’idea di base quanto potenzialmente profondo. A schermo i due giocatori sono divisi in due diverse abitazioni sviluppate su più piani e comandano un vicino per mandare via l’altro da casa azzerando la sua barra dell’energia. Per farlo usano un PC, che si può portare in giro per la casa, con il quale si possono hackerare gli elettrodomestici del vicino per renderli inservibili e infliggere danni all’avversario. Nello stesso tempo il giocatore dovrà raggiungere e ripristinare quelli colpiti dall’attacco per prevenire la sua sconfitta.

L’hacking avviene tramite una combinazione di tasti che si fa via via più lunga e complessa da memorizzare una volta avvita, mentre le riparazione si attuano con la pressione ripetuta di un singolo tasto. In questa lotta tattica tra attacchi mirati e difese che richiedono un pizzico di strategia, si inseriscono una serie di potenziamenti che spezzano il ritmo rendendo molto avvincente il combattimento. A che genere appartiene Bad Neighbours: Hackaree? Forse party game, ma con dei rimandi da fighting game, genere di gioco dal quale ha tratto ispirazione per i menu di selezione. Ad un primo impatto il gioco appare essenziale nei modelli e scarno di effetti nella realizzazione, ma riesce comunque a colpire per livello di sfida e di attenzione che necessita per evitare di essere sopraffatti dal avversario. In effetti, in questa fase dello sviluppo il team si è concentrato molto sulle meccaniche di gioco e gli effetti di questo lavoro sono evidenti. Sia il concetto di Bar Neighbours: Hackaree di farsi dispetti virtuali tra vicini sia la sua applicazione in termini di puro gameplay sono divertenti e ti spingono a fare più battaglie consecutive aizzando lo spirito di sana “perfidia” da cattivo dirimpettaio.

Lo sviluppo futuro

La realizzazione tuttavia è ancora in una fase iniziale dato che sono disponibili solo due personaggi e uno scenario. Ma gli sviluppatori, hanno già assicurato che sono pronti non solo ad aumentare il quantitativo di mappe e vicini, ma anche di differenziare le loro abilità e statiche per rendere ancora più vario il gameplay.

In più hanno confermato che in programma c’è un lavoro molto più dettagliato sul comparto grafico, molto stilizzato adesso, e sugli effetti di luce e particellari, per ora quasi del tutto assenti e sicuramente da implementare per rendere più evidenti rotture e posizione degli oggetti. E tra le promesse c’è anche una campagna in singolo. L’obiettivo infine è quello di portare il gioco finito su PC e Nintendo Switch, piattaforma quest’ultima sulla quale ho avuto occasione di provare il gioco nello stand Indie di Milan Games Week. Bad Neighbours: Hackaree va sicuramente tenuto d’occhio per il futuro. Il divertimento c’è, il potenziale pure. Vedremo Team Paluso saprà far litigare a dovere i suoi vicini.