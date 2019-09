Code Vein Video Recensione

Code Vein, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Code Vein è, al tempo stesso, una naturale evoluzione del filone degli ormai celebri soulslike e una sua piacevole deriva. Abbandonata quasi del tutto la matematica dei Souls che accompagnava le precedenti opere di Bandai Namco, a eccezione di Sekiro che già prototipa una progressione più semplice del nostro personaggio, quello che rimane è un gameplay che fa della personalizzazione e della flessibilità i suoi punti di forza. La trama, dapprincipio apparentemente piatta e lineare, esplode progredendo nel gioco, in un susseguirsi di rivelazioni e colpi di scena -alcuni telegrafati, ma altri decisamente inaspettati e sconvolgenti- che riusciranno a tenere incollato il giocatore fino all’ultimo secondo. Bandai Namco, con Code Vein, riesce a segnare un altro punto a suo favore e, al netto di alcuni difetti sul piano tecnico, a portare ai giocatori più esperti un’esperienza in grado di svecchiare un genere che, seppur nato in tempi recenti, comincia già a mostrare la trama e i suoi limiti. Bandai Namco, con questo titolo, ha piegato quei limiti e ci offre un mondo in rovina da esplorare e imparare a conoscere, con una storia narrata attraverso sangue, ricordi e sacrificio e un gameplay che prende i tratti vincenti dei capisaldi del genere e, per quanto possibile senza stravolgere completamente l’esperienza di gioco, li ripropone in una chiave inedita e in grado di garantire una buona sfida sia ai giocatori più smaliziati che a quelli meno esperti.