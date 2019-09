Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta Video Recensione

Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta per Switch, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta, insomma, rappresenta un porting di grande spessore su Nintendo Switch, in grado al contempo sia di consentire ai fruitori della grande N di testare per la prima volta l’undicesimo capitolo della saga che di impreziosire l’opera con aggiunte eccezionali, capaci di arricchire l’esperienza di gioco e di renderla unica. La modalità in 2D a 16 bit simboleggia il fiore all’occhiello dei contenuti aggiuntivi del porting, regalando agli utenti un’avventura del tutto inedita. Certo, non dobbiamo dimenticarci delle ovvie problematiche tecniche che affliggono l’edizione – soprattutto legate alla risoluzione (sporcata e affievolita da un pronunciato anti-aliesing) – le quali risultano però incapaci di compromettere l’esperienza generale, resa – tra le altre cose – peculiare dall’inimitabile portabilità. Un acquisto, insomma, obbligatorio per coloro che non hanno mai avuto il piacere di immergersi nella produzione, e un’appetitosa fantasia per i player già esperti della produzione.