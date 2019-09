Code Vein, il nuovo action-rpg sviluppato dagli autori di God Eater e distribuito da Bandai Namco è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo la nostra recensione, giunge il momento di guidarvi nel miglior modo possibile nei pericolosi dungeon infestati dai caduti, e in questa occasione, vi riveleremo dove è possibile farmare dei punti esperienza nelle prime fasi di gioco, in modo tale da non ritrovarsi svantaggiati negli scontri. Come è già noto, in Code Vein non è possibile scegliere quale parametro portare avanti, bensì sarà il gioco stesso, in base al codice sanguigno scelto, decidere quali saranno le statistiche da aumentare ad ogni level up. Bando alle ciance, proseguiamo verso i meandri di questa guida!

Code Vein: guida al farming dei punti esperienza

In Code Vein, la valuta utile per effettuare qualsiasi acquisto, potenziamento e level-up è la foschia, che detto in parole povere, funziona in egual modo come le anime in Dark Souls. E dato che funziona come la sua controparte sviluppata da From Software, una volta che perirete in combattimento perderete la foschia, che potrà essere raccolta nuovamente tornando al punto indicato, a meno che non moriate una seconda volta di fila, in quel momento perderete per sempre tutta la valuta accumulata. Fatte le dovute precisazioni, come si farma la foschia, i punti esperienza, in Code Vein? Vi sono due metodi, uno precede l’altro e potrete livellare in men che si dica senza dover progredire troppo nella storia.

Il primo metodo si svolge nel primissimo dungeon di Code Vein e precederà la boss fight che vi attenderà alla fine di esso, ancor prima di arrivare alla cattedrale nonché hub di gioco. Dal secondo checkpoint, proseguite dritto e vi ritroverete in un’area che pullula di nemici, alcuni fucilieri si troveranno in punti sopraelevati, mentre i caduti di grossa stazza si troveranno al centro dell’arena. Eliminate prima i fucilieri, che vi attaccheranno dalla distanza, dopodiché proseguite la mattanza finché non li avrete sconfitti tutti quanti. Una volta ripulita l’area, tornate al checkpoint e ripetete tutto il procedimento, in questo modo dovreste ottenere all’incirca 1500 foschie per run. A seguire troverete un video che vi mostrerà come agire, ma ad ogni modo non dovreste avere troppi problemi nell’affrontare i nemici che sbarreranno la vostra strada:

Il secondo metodo invece si svolge nel primo dungeon delle profondità. Queste aree speciali potranno essere esplorate una volta che avrete raggiunto la Cattedrale ed interagito con l’NPC che risponde al nome di Davis. Egli vi condurrà alle profondità, dungeon speciali dove troverete nemici ancor più pericolosi, ma piuttosto fattibili da affrontare. Appena apparirete nel dungeon proseguite verso nord ed attirate i nemici nel corridoio stretto, così da essere vicini al checkpoint. Dato che in questa occasione potrete portare con voi un compagno, non avrete molta difficoltà nel sopravvivere allo scontro e in questo modo avrete la possibilità di guadagnare ingenti quantità di punti esperienza. A seguire troverete un video che vi guiderà alla esatta locazione del punto di farming, con esso potrete avanzare nel gioco senza troppe difficoltà.