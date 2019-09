Dying Light 2 avrà un supporto post lancio corposo

Dopo aver svelato la durata del gioco e delle attività in game, il lead game designer di Dying Light 2 è tornato a parlare del supporto post lancio. Stando alle parole di Tymon Smektala, anche per questo nuovo appuntamento con il gioco di Techland possiamo aspettarci un corposo piano di DLC post lancio, in grado di intrattenerci davanti allo schermo per ore e ore.

Dying Light 2: supporto fino al 2024?

Previsto per il 2020, secondo Smektala il piano di Techland è quello di supportare al meglio il titolo. Il primo capitolo è stato continuamente aggiornato per 4 anni, ma al momento il team di sviluppo polacco ha la bocca cucita su quanti anni di DLC ci aspettano. L’unica cosa sicura è che il gioco riceverà aggiornamenti continui, per tenere sempre impegnati i giocatori.